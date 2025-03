Ilrestodelcarlino.it - Alma, fornitore batte cassa. Il giudice: paghi il Comune

Lo scontro tra l’Amministrazione comunale e Salvatore Guida, presidente dell’Juventus Fano, si arricchisce di un nuovo episodio che non mancherà di alimentare ulteriori polemiche. Ildi Fano, infatti, è stato tirato in ballo in una controversia tra un creditore e la societàJuventus, in quanto debitore proprio di quest’ultima. Come a dire che al posto di riscuotere da Guida le bollette della Tari e anche quelle dell’Aset, ilsi è trovato a dover pagare i contributi previsti per le società che hanno in gestione gli impianti sportivi. Il Tribunale di Pesaro, nei giorni scorsi, ha assegnato ad un– una ditta di Fano che doveva riscuotere un credito di 1.316 euro, oltre a interessi, dall’Juventus 1906 srl – le somme dovute dall’Amministrazione comunale alla stessa società sportiva fanese sino alla concorrenza del credito e delle spese dovute all’avvocato che ha assistito l’azienda, sua cliente.