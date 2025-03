Lanazione.it - Demolizione dell’ex inceneritore. Bando di gara entro fine marzo

Lo avevamo preannunciato un paio di settimane fa e ora arriva la conferma. Laper lae la bonifica di alcune partidi Falascaia sarà pubblicatasecondo il progetto realizzato da Ersu per conto del Comune e deliberato dalla giunta. Questo terzo lotto, dopo i primi due eseguiti da Ersu per rimuovere i rifiuti, al Comune costerà 458mila euro, somma disponibile grazie al riscatto della polizza fideiussoria stipulata anzia delle eventuali spese sostenute per il ripristino ambientale. L’intervento durerà 4 mesi. "Cancelleremo per sempre dai nostri occhi quei due camini – spiega il sindaco nonché presidente del Consorzio ambiente Versilia (Cav) Alberto Giovannetti – e le loro luci di segnalazione ancora accese, quasi volessero sfidarci.