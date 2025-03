Lanazione.it - “La sagra della primavera“, grande danza a Todi

Un classico intramontabilein uno spettacolo che unisce tradizione e sperimentazione: questa sera alle 20.45 al Teatro Comunale, c’è “La. Il rituale del ritorno“ (nella foto) con la coreografia di Roberta Ferrara e le musiche di Igor Stravinsky “Le sacre du printemps“ e 10tori: Claudia Vergari, Fernanda Urgese, Serena Angelini, Alberto Chianello, Giulia Bertoni, Lea My, Antonello Amati, Rocco Vitulli, Daniela Santoro e Alberto Tafuni. A partire dal genio di Stravinskij, la coreografa Roberta Ferrara dà vita a una reinterpretazionecelebre opera dove i quadri non rappresentano più il sacrificiovergine alla divinità ma una comunità utopica che abbraccia il principio di uguaglianza e convivenza armoniosa, pronta a sacrificarsi per un bene comune.