Lanazione.it - "Entrare in Accademia, il sogno si è avverato"

Scegliere consapevolmente la vita militare e la formazione inpuò sembrare controcorrente per un giovane di venti anni. Ma le storie dei cadetti che oggi giurano fedeltà alla Repubblica, raccontano che nel 2025 ci sono ancora ragazzi che danno valore a parole come servizio e Nazione. Una di queste storie è quella di Riccardo Ferri, 21 anni di Sarteano. Come ha deciso di fare della vita militare il perno del suo futuro? "Sono cresciuto con solidi valori: mi è stata insegnata l’importanza del lavoro e del sacrificio, avendo come esempio i miei genitori, che con grande coraggio hanno scelto la difficile strada dell’imprenditoria. Ho due fratelli minori che hanno sempre seguito con interesse il mio percorso. Ero così convinto che, non essendo andata bene la prima volta, ho tentato una seconda volta e sono entrato".