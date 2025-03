Ilgiorno.it - Alla guida senza alcol e droga. Il test per i ragazzi delle superiori

È un’iniziativa importante, obiettivo sensibilizzare i giovani neopatentati sui pericoli dellain stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: “6 a zero? Allora vai!!“ è promossa dal Lions Club Busto Arsizio Host. Busto è la terza città in Italia, dopo Brescia e Roma, in cui viene realizzato il progetto, realizzato in collaborazione con la polizia locale e rivolto agli studenti dell’ultimo annoscuole. Sono previste due fasi: una formazione in aula, curata dpolizia locale, e prove pratiche dial campo di esercitazione moto in via Formazza. A gruppi di 20-25 gli studenti effettueranno due: il primo in condizioni normali, il secondo con visori speciali che simulano gli effetti dell’alterazione dao droghe. Sono tre gli istitutiche hanno aderito, per un totale di 75 studenti: il Liceo artistico Paolo Candiani e Liceo coreutico musicale Pina Bausch, l’Istituto tecnico economico Enrico Tosi, il Liceo scientifico a indirizzo sportivo Marco Pantani.