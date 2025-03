Lanazione.it - Nuovo appalto per l’assistenza domiciliare. E 150 operatori sanitari chiedono chiarezza

sul futuro e sul bando". L’appello, rivolto al Comune, viene lanciato dai 150 lavoratori della coop Elleuno che si occupano dei servizi di assistenzaa a domicilio per persone che si trovano in condizione di fragilità e non autosufficienza, anziani ma anche adulti e minori fragili a causa di una disabilità o limitata autonomia fisica. Palazzo Vecchio, dopo una serie di proroghe (mensili), ha deciso di rivoluzionare il sistema senza riconfermare il rapporto con Elleuno, tanto da indire, nei mesi scorsi, una nuova gara d’per individuare la società che dal primo aprile si troverà a gestirenel capuluogo. A oggi sarebbe almeno un migliaio i fiorentini che usufruiscono di tali servizi e che lamentano criticità e ritardi. Ma ora gli– a cui non è stata data la possibilità di coprire i turni, nonostante la richiesta fosse alta – temono che a fine mese Elleuno possa richiedere loro i soldi delle ore pagate ma non lavorate.