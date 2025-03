Lanazione.it - Il territorio ferito. Maltempo e frane. Anche i privati chiamati a bonificare i versanti

Leggi su Lanazione.it

di Daniele Rosi Uffici comunali al lavoro per il ripristino della viabilità dei paesi a monte. Dopo la forte perturbazione che aveva colpito ilgli ultimi giorni di febbraio, con alcuneche avevano creato numerosi disagi, soprattutto nei paesi di Codena, Bedizzano e Sorgnano, ieri nella commissione lavori pubblici presieduta da Silvia Barghini, l’assessore Elena Guadagni insieme al tecnico del Comune Giuseppe Marrani hanno fatto un punto della situazione sugli interventi di ripristino alla viabilità. Sono soprattutto tre le aree attenzionate dal Comune e su cui sono necessari gli interventi di ripristino: la strada che porta alla località di Canaletto, poi il collegamento tra Codena e Bedizzano al bivio per Bergiola, infine a Molino di Sorgnano con una strada che conduce a una trentina di abitazioni e le persone costrette in questi giorni a poter passare solo a piedi.