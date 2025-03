Ilgiorno.it - Un reality ante litteram con Goldoni

Un ““: debutta in prima nazionale il teatro comico di Carlo, la nuova produzione firmata Centro Teatrale Bresciano e Teatro Dell’Elfo. Scritto da Valentina Diana, vede la regia, l’interpretazione, le scene e i costumi di Invisibile Kollettivo. In un solo anno, tra il 1750 e il 1751, Carloscrive sedici nuove commedie. La prima è Il teatro comico, vero e proprio manifesto poetico, in cui l’autore “mette in commedia“ la sua idea di riforma teatrale e ci proietta nel dietro le quinte di una compagnia teatrale impegnata a provare una vecchia farsa, svelando i meccanismi della costruzione di uno spettacolo insieme alle difficoltà che, da sempre, gli artisti devono affrontare. Grazie alla riscrittura di Valentina Diana (recentemente ospite al Royal Court Theatre di Londra all’interno del progetto Fabulamundi Playwriting Europe) quello presentato è un testo del tutto inedito dove, nel rispetto dell’originaleano, le riflessioni artistiche e l’incedere della narrazione deve fare i conti con le ben più prosaiche questioni del vivere.