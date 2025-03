Ilveggente.it - Berrettini nel vortice doping: accuse gravissime

Leggi su Ilveggente.it

, lemosse nei confronti del tennista sono davvero: ecco cosa è accaduto nelle scorse ore.Non sarà ai nastri di partenza. Non stavolta. E non ci sarà neanche in occasione dei prossimi Masters 1000, dei quali sarebbe stato, manco a dirlo, il principale favorito per la vittoria. Poco male, in ogni caso: nel momento in cui, finalmente, Jannik Sinner tornerà in campo, sarà libero da ogni pensiero e potrà mettersi alle spalle – sarebbe anche ora – la storia del Clostebol.nel(AnsaFoto) – Ilveggente.itHa giocato con questa spada di Damocle che incombeva sulla sua testa per quasi un anno e nessuno ha davvero contezza di cosa possa aver provato in questo tempo così lungo. Sarà un vero sollievo, dunque, dopo i tre mesi di squalifica, tornare alla vita di sempre, senza più il timore di un provvedimento ancor più duro da parte della Wada.