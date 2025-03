Lanazione.it - Sicurezza sul lavoro e brevetti. Azienda conquista l’Europa

Settimo brevetto per garantire la massimasule per evitare infortuni per l’casentinese Tutto, che con il marchio Valenscomponents, si è fatta conoscere in tutta Europa grazie anche ai bandi della Regione Toscana. L’ultimo brevetto, dal nome Speedy Cover, è un dispositivo anticaduta dotato di ruote per lo scorrimento sulle travi di copertura e di piano d’appoggio per posizionare le lastre da smontare e quelle da rimontare e movimentare il materiale in copertura in completa. "Grazie ai contributi ottenuti partecipando ai bandi messi a disposizione della Regione Toscana - dice Andrea Macconi, che insieme alla moglie Tiziana Sartini guida la realtà produttiva di Tutto- abbiamo sviluppato una rete commerciale e attivato la produzione di questiche portano sul mercato internazionale un percorso di studio fatto in anni di esperienza e di ricerca sul campo".