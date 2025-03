Ilrestodelcarlino.it - Iodice La risata terapia arriva al Michelangelo

di Valentina ReggianiUno show che sarà soprattutto l’occasione per liberarci dalle nostre paure dopo un periodo estremamente complesso, segnato da guerre, pandemia, crisi economica. È quello del comico attore, e cabarettista italiano Peppe, scritto con Marco Critelli e Francesco Burzo e regia e ‘’ di Francesco Mastandrea. Il nuovo spettacolo ‘So’ Pep’ andrà in scena martedì prossimo, l’11 marzo alle 21 al teatro. "Questo spettacolo è nato dopo la pandemia: avevo bisogno assoluto di un aiuto di uno specialista, credo come tutti. Poi ho ricominciato tutto all’improvviso: trasmissioni televisive, teatro e ho pensato che il modo più consono per me era farlo sul palcoscenico, con l’aiuto del pubblico e del compagno di scena e regista, Mastrandrea. È il terzo anno di questo spettacolo fortunato e devo dire che è terapeutico; unadi gruppo.