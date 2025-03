Quotidiano.net - Il fu ’Salva Milano’. Il Pd affossa la legge. E Sala scarica l’assessore

Di prima mattina, la segretaria del Pd Elly Schlein lancia la bordata: "Il decreto Salva Milano? A questo punto muore in Senato". I dem cavalcano la posizione assunta mercoledì, dopo l’arresto per corruzione dell’ex dirigente del Comune Giovanni Oggioni, dal sindaco Giuseppe("gli elementi di novità, e purtroppo di maggiore gravità, descritti negli atti di accusa inducono questa amministrazione a non sostenere più la necessità di proseguire nell’iter di approvazione del Salva Milano"). Il Pd, che già aveva dubbi sul merito del decreto ed era pronto a presentare emendamenti per rimandare il testo alla Camera, coglie la palla dell’inchiesta al balzo per chiedere, con il presidente dei senatori dem Francesco Boccia, di "sospendere l’iter parlamentare della norma", che puntava a sbloccare lo stallo urbanistico provocato da alcune inchieste della Procura di Milano su ristrutturazioni diventate nuove costruzioni grazie a una semplice Scia.