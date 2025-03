Ilfoglio.it - Elly la quantica. “Esercito europeo sì, riarmo no”. Il Pd ora è un elettrone

Leggi su Ilfoglio.it

Ora, non è che uno voglia dubitare della profondità del pensiero diSchlein. Dopotutto, chi siamo noi per mettere in discussione ella, cioè, insomma una donna che parla di “bivi” . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti