Croci celtiche sui muri. Digos denuncia 27enne per imbrattamento

La questura hato unitaliano per aver imbrattato alcunidel centro storico con simboli no vax e di ultradestra nella notte del 3 febbraio scorso. Il giovane, usando vernice spray nera e bianca, ha dipinto la ‘W’ (simbolo del movimento no-Vax), l’acronimo BS (‘Blocco Studentescò, emanazione di Casa Pound), una croce celtica e il simbolo di ‘Milizià e ‘Rivolta Nazionale, movimento di ultradestra. Il ragazzo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza e identificato dallaincaricata delle indagini alla procura della Repubblica diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Il questore Giuseppe Maggese, sta valutando inoltre idonee misure di prevenzione nei confronti del giovane. Are le scritte nelle scorse settimane era stata anche Federica Zambelli (nella foto) Rec - Reggio Emilia in Comune: "Una città che permette decine di scritte fasciste, stickers aggressivi in pieno centro, di fianco al municipio e ad un passo dalla sede cittadina dell’Anpi è una città che mi fa paura.