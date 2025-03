Quotidiano.net - Tradizione o cucina asiatica?. Entrambe, basta sia brunch

di Raffaella ParisiNon vi è la traduzione, perchéè la fusione di br(eakfast) prima colazione e l(unch) seconda colazione, in pratica è un pasto abbondante che si consuma nella tarda mattinata. Nella metropoli lombarda è molto diffuso, soprattutto per chi ama alzarsi tardi. Il ristorante milanese PanEVO del Westin Palace di piazza Repubblica propone un viaggio culinario nelle regione italiane, Sunday Grandma’s Lunch, dalle 12 alle 15 con la degustazione di piatti delle tradizioni in ricordo del pranzo domenicale a casa della nonna. L’Executive chef Moris La Greca ha iniziato proprio nellacon la nonna in Basilicata e poi con i parenti in Sicilia, in mezzo alla campagna dove ha appreso la conoscenza dei sapori degli ingredienti appena raccolti. La filosofia didello chef si esprime in, innovazione e sapore, gli ingredienti di stagione ai più poco conosciuti vengono valorizzati adottando tecniche e abbinamenti in grado di esaltarne i sapori.