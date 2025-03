Ilrestodelcarlino.it - Un corso di cinema per capire David Lynch

Un brevedi, tutto in un pomeriggio e della durata di un lungometraggio, come sarebbe piaciuto al diretto interessato. Il 16 gennaio 2025 se ne andava, una perdita immensa per l’artetografica e proprio al geniale regista è dedicata la giornata ‘Vedere il buio - Ildi’, ideata e condotta dal docente e critico Roy Menarini (foto), domani alle 15,30 al Rosebud. La lezione, attraverso una carrellata dei suoi capolavori, cercherà di mettere ordine nel bosco oscuro del suo immaginario, il rapporto trae arti visive, l’ironia surreale, la psicanalisi e l’inconscio. l. m. f.