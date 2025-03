Quotidiano.net - Il fotografo vive in Rsa. Ritrae le altre ospiti . Nuova mostra a 95 anni

CAMPI BISENZIO (Firenze)Quando nacque, nel 1929, in Italia si stava aprendo la cosiddetta fase storica della ‘normalizzazione’. Ma lui, con i suoi scatti, è da ritenersi, così come lo definì negli‘80 il collega Lanfranco Colombo, "uno dei più importanti fotografi europei, nonostante abbia costantemente ignorato le regole inventandone volta per volta le sue". Luciano Ricci è originario di Peretola, periferia ovest di Firenze, e ancora oggi, nonostante le quasi 96 primavere, continua a dilettarsi con la macchina fotografica. Lo fa presso la Rsa La Mimosa (gestita dal Consorzio Zenit), a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove è ospite e dove, nonostante gli acciacchi, continua a fotografare. Non a caso, domani, in occasione della festa della donna, all’interno della Residenza saranno esposte venti foto che ritraggono le anzianeche condividono con Ricci la quotidianità e le operatrici sociali.