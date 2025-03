Lanazione.it - Si svela il piano di investimenti

Dopo il raggiungimento dell’accordo sul rinnovo ventennale delle concessioni geotermiche a Enel Green Power, il Comune di Pomarance si fa promotore insieme alla Regione di un incontro pubblico nel quale saranno illustrati i principali contenuti delindustriale e le ricadute sul tessuto sociale ed economico dei territori geotermici. L’appuntamento, cui è invitata tutta la cittadinanza così come i rappresentanti delle imprese, è per giovedì 13 marzo alle 16.15 al teatro Florentia di Larderello. Saranno presenti, oltre al presidente della Regione Eugenio Giani, tutti i sindaci delle aree geotermiche e il presidente dell’Unione Geotermica Italiana. Sino, dunque, i contenuti del blindatissimodiche sigla una svolta storica per i territori geotermici.cui la giunta regionale ha dato l’ok di recente dopo una delicata trattativa con il concessionario Enel Green Power.