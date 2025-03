Lanazione.it - ’Progetto Martina’, sano stile di vita

Destinato ai giovanissimi e all’insegna di unodi, ecco il ‘Progetto. Declinato a livello locale dal Lions Club Valdelsa, presieduto da Silvano Becattelli, si rivolge agli studenti delle classi 3° e 4° delle scuole secondarie di secondo grado. Tra cui anche il Liceo Volta di Colle. Si tratta di un service pluriennale a costo zero messo a disposizione dai Lions Club italiani, che si avvale del coinvolgimento spontaneo e a titolo gratuito di soci e medici Lions e non Lions, per fornire ai giovani informazioni salvautili e suggerimenti di comportamento da adottare per allontanare il rischio di tumori, monitorarne l’insorgenza, prevenire, per quanto possibile la malattia attraverso l’adozione di unodi. Dalla sua nascita, nei primi anni del 2000, sono stati incontrati più di un milione di studenti.