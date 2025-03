Lanazione.it - Intervista a scuola. Il cattivo esempio? I genitori

Il Centro nazionale Dipendenze riporta che i giovani dagli 11 ai 17 anni, nel 30% dei casi, fumano; il 18 % di questi fuma entrambe le sigarette, elettroniche e tradizionali. Per studiare questo fenomeno tra gli adolescenti di Massa Marittima, abbiamo fatto interviste ai 177 studenti dellamedia "Don Curzio Breschi"; il campioneto rappresenta, quindi, la quasi totalità dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni della nostra cittadina. L’è stata compiuta in modo anonimo. Dall’indagine è emerso che il 51% dei ragazzi presenti aè figlio di fumatori, dunque per questi studenti il gesto di fumare è un qualcosa di molto familiare. Il 25% dei 177 alunni ha dichiarato di aver provato almeno una volta a fumare, sostenendo di averlo fatto per curiosità o per emulare i parenti e gli amici.