Ilgiorno.it - Un omaggio al genio di Maria Callas. Parole e musica di una vita fuori dall’ordinario

Leggi su Ilgiorno.it

e canto per un tributo toccante e coinvolgente a una voce che ha cambiato il mondo dell’opera lirica. Unal soprano più leggendario di sempre, che ne farà scoprire la figura pubblica affascinante ma anche gli aspetti più intimi e personali. È lo spettacolo teatral-le “- La Diva Divina“, che verrà portato in scena oggi alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. A salire sul palco di via Giovanni da Sovico saranno l’attore Alfredo Oppio, che è anche autore del testo e regista, insieme al soprano SofiaRiva e al pianista Francesco Parravicini. La rappresentazione condurrà in un viaggio emozionante nei trionfi, nelle passioni e pure nelle tragedie che hanno segnato ladella: sarà un modo per conoscerne il talento, il prezzo pagato per la sua grandezza, la forza che sta dietro il mito, la sua genialità e la sua vulnerabilità.