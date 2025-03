Ilfoglio.it - I suggeritori di Elly Schlein se la giocano con Bob Marley

“Non voglio combattere nessuno con nessuna arma; io non devo combattere per i miei diritti, i miei diritti devono venire da me”. Autore: il compianto Bob. Bello. Minchia, però, qui ogni giorno te ne arriva una! Adesso, concetti così puri e fino a tal punto elevati mettono addirittura in dubbio la fino ad ora pacifica, innegabile e indiscutibile convinzione che idella signorasi sparino più spinelli di quanti se ne sparasse il re del reggae.