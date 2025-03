Ilrestodelcarlino.it - Condannato per le botte al figlio 15enne

per lesioni a una multa da 1.500 euro e assolto dall’accusa di maltrattamenti. Ieri al tribunale collegiale di Pesaro è stata pronunciata la sentenza nei confronti di un padre 48enne accusato di aver picchiato ildi 15 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Roberto Tonti, era stato chiamato a rispondere della duplice accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il ragazzo aveva raccontato, di fronte ai giudici e coperto da un paravento, di essere fuggito di casa dopo aver ricevuto dal padre le percosse. Il racconto in aula dell’adolescente era stato carico di emozione e di dolore. La vicenda di cui si è discusso risale all’aprile dell’anno scorso. Il ragazzo, rispondendo alle domande del pubblico ministero, aveva ripercorso quanto accaduto quel pomeriggio in cui si trovava a casa del padre in quanto i genitori, non coniugati, vivevano separati ormai da tempo.