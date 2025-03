Ilrestodelcarlino.it - Prime insidie per la maggioranza. Numero legale garantito in extremis

difficoltà per ladi centrodestra che, nel consiglio comunale di ieri, non è riuscita a garantire ilper l’assenza di ben quattro consiglieri: Andrea Montalbini e Davide Delvecchio (Fratelli d’Italia), Kristian Forti (Civici Fano) Fiammetta Rinaldi (Forza Italia). La seduta si è potuta avviare regolarmente solo perché i due consiglieri di opposizione de "La Fano che vogliamo", Stefano e Lorenzo Marchegiani, sono rimasti in aula mentre i rappresentanti del Pd, di M5S sono usciti. "In realtà della minoranza – chiarisce il consigliere Stefano Marchegiani – siamo rimasti neo banchi io, Lorenzo Marchegiani e Ippolita Bonci Del Bene (Fano Cresce). Il segretario comunale ha contato 15 presenti quando ilsarebbe statoda 13". "Sono rimasta per errore – replica la consigliera di Fano Cresce Ippolita Bonci Del Bene – stavo chiedendo al presidente il controllo ma i Marchegiani rimanendo in aula hanno assicurato ilper cui non ho fatto presente l’errore".