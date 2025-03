Ilrestodelcarlino.it - Dopo il maxi rogo Inalca. Amianto, partita la bonifica al parco della Resistenza

Sono iniziate ieri mattina le operazioni didelilche si era sviluppato nella notte fra il 10 e l’11 febbraio nell’area dello stabilimentodi via Due Canali.le due ordinanze emesse dal sindaco all’interno dell’area era stata avviata nei giorni scorsi la sistematica attività di smaltimento del materiali deperibili (alimenti di origine animale) nel comparto tenuto a magazzino di stoccaggio e logistica di alimenti condotto da Quanta. E anche il trattamento in loco dell’, presente nell’edificio condotto daper lavorazione di carni fresche, con un processo tecnologico di ’incapsulamento’, propedeutico al trasferimento per lo smaltimento definitivo. Per quanto concerne le aree esterne allo stabilimento, ladelè iniziata ieri e durerà ancora alcuni giorni: l’accesso resta vietato con segnaletica dedicata e transenne.