Ilgiorno.it - Latitante rifugiato da un parente: preso

Leggi su Ilgiorno.it

Nel pomeriggio di mercoledì la polizia ha eseguito un arresto ordinato nel marzo del 2021, a carico di un settantenne italiano che deve scontare la pena comminatagli dal tribunale di Milano per fatti accaduti Rho. Il pregiudicato, che negli anni Settanta-Ottanta aveva gravitato negli ambienti criminali milanesi, è stato localizzato in un paesino del Cremasco dopo numerose ricerche messe in atto dalla squadra mobile. L’uomo si era reso irreperibile nel 2021, dopo aver apche avrebbe dovuto entrare in carcere e si era trasferito in Albania. Nelle ultime settimane, ilaveva deciso di rientrare in Italia, cambiando più mezzi di trasporto per eludere i controlli alla frontiera, per poi approdare nel comune del cremasco, presso unche era del tutto ignaro delle sue pendenze con la giustizia.