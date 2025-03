Ilgiorno.it - Street food, carri e coriandoli. Grande sfilata in maschera

Leggi su Ilgiorno.it

Tutto pronto per lain, accompagnata dagli sbandieratori d’Alba, che partirà domani alle 15 da piazza Santa Maria Ausiliatrice (zona Rondinella). Alle 16 è previsto l’arrivo in piazza Oldrini, dove la festa continuerà con il travolgente Cubanissimo Show e le sue ballerine. I più piccoli potranno partecipare al concorso dellapiù bella, originale ed ecologica. A Cinisello il Carnevale sarà festeggiato in piazza Gramsci. Dalle 14,30 è atteso il ritrovo e raduno delle mascherine nel cuore della città. In piazza poi, fino alle 18, spazio all’animazione con Carnevale Cosplay, lo spettacolo con Spiderman, Wonder Woman e Capitan America, dj show Carneval con balli delle hit del momento, e super show circus, lo spettacolo di giocoleria. Non mancheranno i Trampolieri musicisti carnival edition con esibizioniitineranti.