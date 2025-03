Quotidiano.net - "La mia provincia noir, piena di ironia"

Ildiha un fascino tutto suo: atmosfere sospese, delitti che si intrecciano con dinamiche sociali e familiari. Il tutto condito con un po’ di. Patrizia Violi, giornalista e autrice de Il carico da undici (Salani), incarna perfettamente questo approccio con il suo romanzo ambientato a Imola nel 1979. Violi, nel vodcast “Il piacere della lettura” online sui nostri giornali, ci ha raccontato che ha scelto il 1979 come momento cruciale, perché "è il momento in cui è cominciata la superficialità che ci ha portato all’epoca dei social", racconta. "Erano gli anni delle prime tv locali, dell’arrivo della Formula 1, dei vip che portavano denaro e turismo. Ma quando c’è troppa voglia di far soldi, si prendono anche scorciatoie pericolose". Il protagonista, Lenin, è ossessionato dall’apparenza e dal successo.