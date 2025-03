Lanazione.it - Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia: un evento imperdibile a Capannori

Leggi su Lanazione.it

“Laè un appuntamentoper gli appassionati dinatura in generale, e da ben trentasei anni rende il mese di marzo un mese attrattivo dal punto di vista dei visitatori, offrendo opportunità per l’intero territorio nella cosiddetta ‘bassa stagione’“.Sono le parole del sindaco di, Giordano Del Chiaro, alla vigilia dell’aperturamanifestazione, la prima da quando è stato eletto sindaco lo scorso anno. “Come amministrazione comunale – va avanti Del Chiaro – crediamo molto in questa manifestazione, manifestazione cresciuta anno dopo anno, grazie alla passione, alle idee e all’impegno dei tanti volontari etante volontarie del Centro culturale del Compitese, e agli abitanti di Sant’Andrea e Pieve di Compito".