A ruba i biglietti per la commedia della compagnia Pan fatto 'n ca'

Stanno andando aper la nuova"‘Na moghja ‘n piazza Stazion e n’altra ‘n piazza di Culi. co’ rispetto parlando" che lamassese Pan‘n ca’ porta in scena al Teatro Guglielmi il 4, 5 e 6 aprile. Laè un adattamento in dialetto massese di ”Taxi a due piazze” di Ray Cooney, da parte del noto regista e attore, Pietro Chesi. E ‘ la storia di un tassista bigamo, Lollo Bianchi, che suo malgrado si trova coinvolto e costretto a nascondere il segretosua vita: vive con una moglie in piazza Stazione e con l’altra moglie in piazza Liberazione, all’insaputa delle due donne. Grazie a turni di lavoro e ad una pianificazione di orari e spostamenti, tutto scorre felicemente: Lollo ha una vita tanto serena a che l’ha moltiplicata per due. Ma una sera, a causa di un colpo alla testa, Lollo finisce in ospedale e fornisce due indirizzi di residenza diversi.