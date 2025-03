Lanazione.it - I rischi dell’industria aggressiva. È davvero fashion la moda fast?

Vi siete mai chiesti qual è la storia degli abiti che indossate? Noi ci siamo posti questa domanda e facendo delle ricerche abbiamo scoperto l’esistenza di un fenomeno che si chiama "", che tradotto in italiano significa "veloce", cioè alcuni brand fanno il bozzetto e dopo soli quindici giorni l’abito è nei negozi. Questa tipo diè ormai diventata una parte importante nella vita di tutti noi, tanto da spingerci a comprare compulsivamente nuovi vestiti a basso costo. Poiché vengono utilizzati materiali di bassa qualità, i costi di produzione sono ridotti e questi indumenti sono accessibili a molte più persone. L’industria dellautilizza la strategia della delocalizzazione, che consiste nel trasferire la produzione nei Paesi in cui la manodopera costa meno e per questo anche il prodotto è più conveniente.