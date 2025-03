Lanazione.it - Una lezione di ambiente I bambini delle elementari ospiti del Canale Lunense

Una visita guidata alper gli alunni della quinta a tempo pieno della scuola primaria di Sarzana ‘Ilaria Alpi’. Nel corso della mattinata, accompagnati dalle maestre Barbara Biso, Diana Ndreu e Emanuela Vierucci gli studenti che hanno preso parte al progetto “Alleanza per il fiume“ hanno avuto modo di approfondire le strategie adottate nella lotta contro l’inquinamentoacque nei canali, nei fiumi e nei torrenti consortili. Ad accoglierli il direttore Corrado Cozzani (nella foto) e la presidente Francesca Tonelli oltre al personale tecnico che hanno illustrato l’importanza del consorzio sia nell’irrigazione della campagna ma anche per le operazioni di controllo. Unateorica che si è tenuta nella sede del Consorzio di irrigazione e bonifica di via Paci a Sarzana, dove gli studenti hanno appreso l’importanza della gestioneacque e le strategie impiegate per il recupero dei rifiuti, con un focus particolare sull’inquinamento da plastica, ma anche una pratica.