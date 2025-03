Ilgiorno.it - Musica, letteratura, storie, pittura e teatro . La festa della donna nel Nord Milano

Le conquiste fatte, la condizione femminile oggi e i passi di emancipazione ancora da fare: in occasioneGiornata internazionaletorna #ierioggifutura, la rassegna sestese per riflettere sull’importanzalotta per i diritti delle donne. Si parte stasera alle 20,30 con "Note al femminile", canzoni edi donne dal mondo, un eventole unico per celebrare la forza e l’arte delle donne al Cinema Notorious. Domani alle 18 nell’auditoriumscuola civica di danza ein piazza Oldrini andrà in scena "La mascula: una storia di riscatto e passione", spettacolo teatrale che esalta il coraggio di una giovane calciatrice contro i pregiudizi, con le musiche di Enzo Jannacci. Giovedì alle 18,30 in villa Mylius si chiude con "Ringrazio l’inverno", presentazione dell’ultimo libro di Flavia Todisco: un romanzo che narra una storia di resilienza ed emancipazione femminile.