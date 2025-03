Quotidiano.net - Torna ’mareMMMa la Natura del vino’. Edizione da record

Il conto alla rovescia è quasi terminato: lunedì 10 l’appuntamento è con la sestadi, ladel. E le aspettative sono molto alte per quella che è diventata negli anni la più grande selezione di etichette del territorio: 124 aziende per un totale di 592 vini. L’evento, che consente agli operatori di degustare un ampissimo e completo ventaglio di referenze di tutte le Doc e Docg della Maremma Toscana - Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano, si svolgerà nel salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese. Per la prima volta i produttori saranno presentati in base all’ubicazione del vigneto. L’evento è promosso da Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, Consorzio Tutela Vini Montecucco e Consorzio Morellino di Scansano (in foto, da sinistra, Francesco Mazzei, Giovan Battista Basile e Bernardo Guicciardini Calamai).