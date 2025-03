Lanazione.it - Nuovo Abitare chiude. Via alla vendita finale

Da oggi parte la specialepromozionale del negozio ‘’ di viale XX Settembre ad Avenza. Dopo 46 anni per motivi personali i titolari Claudio Piceni Belli, l’architetto Gastone Pons e Ornella Serri hanno deciso dire. Per questo ci sarà unapromozionale di tutti gli articoli che vanno dai mobili ai complementi d’arredo: piatti, bicchieri, cornici, vasi, tazze, ma anche intere cucine, camere da letto e salotti. Insomma tutto quello che serve per arredare una casa con amore. "Nonostante la chiusura fisica del negozio, il nostro lavoro di arredatori continua – dicono i tre titolari –. Siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi a trasformare i vostri spazi con creatività e passione. Potete contattarci direttamente per consulenze: Gastone Pons al 339 45.12.214 o Elisa Giannetti al 380 33.