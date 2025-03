Lanazione.it - La lotteria degli stereotipi, spettacolo per la giornata delle donne

In occasione delladella Donna, il Comune di Castiglion Fibocchi – assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità organizza, in collaborazione con Turcaret Teatro, unoironico e interattivo che parla didi genere, pregiudizi e privilegi. L’evento si inserisce nella cornice più ampia di “Essere Donna”, una serie di iniziative promosse dal Comune per sensibilizzare cittadine e cittadini su parità di diritti e discriminazioni. Una sola attrice sul palco e un’urna piena di parole. Comincia così “”, loprodotto dall’associazione culturale rumorBianc(O), scritto e interpretato da Chiara Renzi, che andrà in scena stasera alle 21 nella Sala del Giglio di Castiglion Fibocchi.è unoche mescola umorismo, riflessione e improvvisazione, tratto dal libro Girls will be girls di Emer O’Toole.