A Bibbiena è nato un rifugio per gatti con il sostegno del Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – Aè stato inaugurato ieri unpercon ildel. Ilè gestito in forma volontaria da Carla Giovani, storica volontaria di Enpa e persona che da oltre 25 anni è attiva in Casentino nel salvataggio di cuccioli e nella sensibilizzazione verso il triste tema degli abbandoni e in quello virtuoso delle adozioni. Carla Giovani, che si occupa instancabilmente di molte colonie feline sparse sul territorio, tra cui le quattro di, commenta questa bella novità: “Sono molto grata alper questo gesto concreto che ci ha permesso di aprire il, ma anche per l’appoggio dato instancabilmente in questi anni, a questa opera di sensibilizzazione sul territorio contro gli abbandoni, a favore delle sterilizzazioni e delle adozioni del cuore.