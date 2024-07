Wrestling | John Cena nel 2025 si ritirerà ufficialmente dal ring

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) La fine di una grande era che ha unito e creato anche fratture nell’ambiente variegato dela stelle e strisce che ha ripercussioni, chiaramente, in tutto il mondo. La WWE perderàun suo grande alfiere che ha contribuito alla crescita e alla fama di questo sport-intrattenimento che ha spopolato, rapidamente, in tutte le televisioni del Pianeta. Uno dei volti più famosi della Federazione di Stamford,, non combatterà più suldal. Abbiamo già, infatti, una data certa del suo addio: WrestleMania 41. Sarà lo show più importante dell’anno dela salutare, per sempre, uno dei lottatori che ha cannibalizzato le scene degli ultimi vent’anni vincendo titoli a profusione diventando, così, uno dei wrestler più vincenti di sempre.