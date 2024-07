Varenna 12enne in shock anafilattico | trasferito in ospedale via lago in idroambulanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)(Lecco), 7 luglio 2024 –per un ragazzino di 12 anni in vacanza a. Forse ha mangiato qualcosa a cui era allergico, oppure è stato punto da un insetto. Dopo essere stato soccorso dai sanitari di Areu, è statod'urgenza ina Lecco via, con l'degli Opsa, gli operatori polivalenti del soccorso acquatico della Croce Rossa Italiana lecchese. Ci sarebbe infatti voluto troppo tempo per trasportarlo in ambulanza via terra, lungo la trafficatissima Sp 72. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, domenica, in un ristorante vistadella piccola Perla del Lario. Il, che era a tavola con i genitori, ha cominciato a non respirare, diventare paonazzo, avvertire prurito e avere le palpitazioni, tutti sintomi di una violenta reazione allergica.