Uscito MUSICA DI PLASTICA di NYNO

(Di domenica 7 luglio 2024)dal 5 luglio 2024 è fuori con il nuovo singolo “Di”, dopo aver pubblicato l’EP “Nascondino”. “Di” diè fuori Dopo NASCONDINO, l’EP dipubblicato lo scorso aprile, l’artista siciliano torna con il nuovo singolo dal titoloDiprodotto da Machewo per Trident Music. “Mi sentivo un pesce in un oceano infinito, pieno di persone che hanno sempre qualcosa in più”. Cosa rappresenta “Di”?Diè nato in un periodo in cui lasembrava aver perso il suo significato, in cuisi è trovato a lottare per ritrovare se stesso, sia nella vita quotidiana che in quella artistica. La sensazione di smarrimento e alienazione è stato il punto di partenza per la creazione del brano.