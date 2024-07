Tutti a caccia dell’occasione Ma i negozianti sono divisi | Tanta gente poche richieste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Atteso sul calendario, ma non solo. L’avvio di ieri dei saldi estivi è stato un appuntamento che gli spezzini hanno prontamente rispettato, riempiendo così – di buon grado e di buon mattino – le vie e soprattutto i negozi del centro città. Ricorrenza per la quale qualcuno ha puntato addirittura la sveglia alle ore 8 per scattare alla ricercagiusta: "Aspettavo questi saldi – dichiara orgogliosa dei primi affari, Agnese Berani - e per questo misvegliata di buon’ora per iniziare lo shopping. Non ho puntato su capi e accessori già adocchiati in precedenza per evitare l’amara sorpresa di non vederli magari scontati. Ho optato per essere tra le prime a varcare la soglia dei negozi per l’opportunità di un’ampia scelta". Soddisfazione però a metà quella di Agnese: "Mi aspettavo in effetti molto di più – rivela – ho infatti riscontrato lo sconto su molti capi non proprio di attuale tendenza oppure merce in saldo posta proprio accanto a quella a prezzo pieno della nuova collezione che, ovviamente, faceva più gola".