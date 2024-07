Tour de France Tadej Pogacar | Non vedo l’ora delle montagne Ho ottime gambe e una grande squadra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)scollina la prima settimana delde2024 in maglia gialla. Il campione sloveno ha provato ad attaccare anche nell’attesissima nona tappa di 199 chilometri con partenza ed arrivo a Troyes. Era la frazione degli sterrati, con il capitano della UAE Team Emirates che è stato sempre pimpante e ha provato a mettere in difficoltà i suoi avversari diretti. Il commento dinell’intervista a fine tappa: “E’ stato divertente correre oggi. Non mi aspettavo che lo sterrato fosse così difficile. Un percorso decisamente insidioso, ma sicuramente molto divertente” Sulla sua corsa e sui ripetuti attacchi, specialmente nel finale: “Pensavo di avere vento a favore nel tratto finale, poi continuavo a guardare Evenepoel, Vingegaard.