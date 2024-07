The Bear 3 | quando esce la terza stagione su Disney+?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Lanciata nel giugno 2022, la serie televisiva Theha rapidamente catturato l’attenzione degli spettatori con la sua esplorazione intensa e toccante dell’industria alimentare. Al centro della narrazione c’è Carmy, un talentuoso chef interpretato da Jeremy Allen White, che ritorna nella sua città natale, Chicago, per gestire il ristorante del fratello maggiore Mikey (Jon Bernthal) dopo la sua tragica scomparsa. The3: eccoin Italia potremo vedere lasuLa primadi Theha introdotto gli spettatori agli sforzi di Carmy per risollevare le sorti della tavola calda del fratello. Tuttavia, è presto diventato chiaro che questo era solo l’inizio. La secondaha portato con sé una sfida ancora più grande: trasformare The Beef in un ristorante raffinato in sole 12 settimane, affrontando al contempo una serie di difficoltà personali e professionali.