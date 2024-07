Tabellone Challenger Trieste 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Sorteggiato ildell'Atp100 di, in programma al Tennis Club Triestino dall'8 al 14 luglio. Presenti diversi atleti di livello nel capoluogo giuliano, tra cui spicca l'ex numero 7 Atp Richard Gasquet, testa di serie numero 1 del torneo, ma anche Benoit Paire e Francesco Passaro, numero 2 del seeding. Oltre al perugino, è nutrita la schiera di tennisti italiani, con Pellegrino, Maestrelli, Cecchinato, Travaglia e tanti altri che si giocheranno le proprie carte. Ecco ilcompleto con iaggiornati giorno per giorno.PRIMO TURNO (1) Gasquet vs (ALT) Vincent Ruggeri Andreev vs (Q) Barrios Vera vs (WC) Arnaboldi (Q) vs (6) Tseng (3) Droguet vs (ALT) Fonio (Q) vs Travaglia Bueno vs (WC) Carboni Sanchez Izquierdo vs (8) Roca Batalla (5) Paire vs (Q) (Q) vs Rocha Faria vs (Q)Maestrelli vs (4) Pellegrino (7) Blanchet vs Piros Kachmazov vs (ALT) Agustin Gomez(WC) Cecchinato vs GaubasDalla Valle vs (2) Passaro