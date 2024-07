Serie A – Rai scoppia la guerra | Incredibile e gli italiani?

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 7 luglio 2024)A,la bufera con la Rai: parole durissime dell’ad della televisione di Stato, ecco cosa sta accadendo Il week end del 17-18 agosto è quello cerchiato in rosso sui calendari di tutti gli. O, almeno, dei calciofili: è infatti la data di inizio del nuovo campionato diA: lo scorso giovedì sono stati effettuati i sorteggi e già si conoscono anche gli orari delle prime tre giornate in programma. Insomma, l’attesa è tantissima e spasmodica e siamo sicuri che in tanti hanno iniziato il countdown, nonostante l’estate pallonara sta vivendo gli ultimi giorni di Euro 2024. La Nazionale è però uscita anzitempo e l’interesse è tutto al momento per il nuovo campionato. Ad alimentare il tutto anche i raduni ed i successivi ritiri che stanno prendendo il via: il tutto, ovviamente, con l’immancabile calciomercato che alimenta i sogni dei tifosi ma anche le speranze che quel campione possa vestire la maglia per cui si fa il tifo.