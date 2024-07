Se Orban riesce a mediare depotenzia il putinismo E Meloni… Parla Natale Statale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Si sapeva che la sua presidenza del Consiglio dei ministri europei non sarebbe stata come le altre. Ma il presidente ungherese Viktorha deciso di alzare il tiro e volare dallo zar Vladimir Putin. L’indignazione degli altri leader europei è stato pressoché corale. “Not in my name” si è sentito pronunciare da più parti. Nel frattempo, la sua nuova formazione in Ue – i Patrioti – incassa, dopo l’ingresso di Vox che ha lasciato l’Ecr, un altro dividendo: l’adesione del partito popolare danese. Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, ha già annunciato che nelle prossime ore aderirà a sua volta nel gruppo europeo. Sullo sfondo un contesto internazionale in cui i possibili allineamenti pro-Putin o per lo meno critici verso la linea prevalente in Occidente, si rafforzano.