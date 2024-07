Sci alpino | è morto Piermario Calcamuggi tra i tecnici più vincenti di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Il mondo degli sport invernali è in lutto per l’improvvisa scomparsa di, uno deipiùdello sci internazionale.nel pomeriggio di ieri all’età di 74 anni, in seguito a un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute dopo un intervento di routine al cuore, che era perfettamente riuscito. Dopo l’intervento era stato in grado di parlare con la moglie e con i figli, poi un peggioramento del quadro clinico che lo ha portato alla morte. Lo sci azzurro perde il direttore tecnico dei primi anni ’90, l’uomo di riferimento di quella squadra composta da Deborah Compagnoni, Lara Magoni, Isolde Kostner, Sabina Panzanini che portò all’Italia i successi delle Olimpiadi di Albertville 1992 e Lillehammer 1994, nonché la memorabile tripletta nel gigante di Narvik del 1996.