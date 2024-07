Rocco Papaleo chiude Imbarchi In Fortezza scatta il Divertissment

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Saràl’ospite finale pronto are in bellezza la prima edizione indi "festival", la tre giorni di spettacoli, concerti e laboratori, sotto la direzione artistica de La Filostoccola. Un festival che si caratterizza per la multidisciplinarietà degli appuntamenti, e prevede spettacoli in pomeridiana per ragazzi, spettacoli musicali, concerti e serate con big della scena teatrale comica italiana la sera. Anche la giornata di oggi si apre con uno spettacolo dedicato ai più piccoli: sarà la compagnia aretina Nata teatro ad andare in scena con lo spettacolo "I quattro musicanti di Brema" di e con Livio Valenti. A seguire, piccola merenda con fiabe e racconti. Alle 19 un’altra eccellenza del panorama artistico aretino: l’associazione Jazz On the Corner, guidata dal trombettista e arrangiatore Francesco Giustini, presenta il concerto Jazz "Jotc 5 Tet".