Piane di Morro resta senza medico di base

(Di domenica 7 luglio 2024) A tre mesi dall’apertura, avvenuta il 24 marzo scorso, è stato chiuso lo scorso primo luglio l’ambulatorio didi. E i residenti della popolosa frazione del comune di Folignano sono rimastidi. Una situazione che ha portato l’opposizione ad alzare la voce, dopo che in paese è comparso anche uno striscione polemico con la scritta ‘Cucù cucù, ilnon c’è più’. "A marzo, a soli due mesi dalle elezioni comunali, venne inaugurato in pompa magna un nuovo ambulatorio, affidato alla dottoressa Giorgia Morelli – spiega la minoranza folignanese attraverso una nota –. L’apertura, però, sollevò subito sospetti di essere un classico spot elettorale di fine mandato. Come opposizione, abbiamo cercato di avvertire i cittadini che l’ambulatorio sarebbe durato solo sei mesi, chiudendo una volta concluse le elezioni.