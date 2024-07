Mountain bike | Luca Braidot ottimo quarto a Les Gets quinto Avondetto Vince Hatherly

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo lo short track si aggiudica anche la prova classica Alan: weekend perfetto in quel di Lesper il sudafricano. Nell’ultima tappa delle World Series didedicata al cross country prima delle Olimpiadi di Parigi c’è stata la bella vittoria nella prova maschile per il sudafricano. Dominio assoluto per il classe 1996 che aveva già colto due podi in stagione: si è avvantaggiato nella prima fase e nessuno è stato in grado di andare a riprenderlo nel fuoristrada transalpino. Sul podio troviamo lo svizzero Mathias Fluckinger, secondo e staccato di 1’31”, mentre terzo è il danese Simon Andreassen che riesce a prevalere su un eccellentesul finale. L’azzurro può comunque essere contento per la sua quarta piazza che significa un’eccellente condizione verso i Giochi.